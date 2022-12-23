Центральное руководство Китая не намерено отказываться от политики «Одна страна — две системы» при взаимодействии с Гонконгом и будет содействовать расширению сферы международного сотрудничества этого специального административного района (САР). С таким заявлением выступил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой гонконгской администрации Джоном Ли.

«Одна страна — две системы» — великая новаторская идея социализма с китайской спецификой, — приводит агентство Xinhua слова Си Цзиньпина. — Центральное правительство КНР будет твердо и без отклонений придерживаться этой политики, прилагать все усилия для оказания поддержки законной деятельности главы САР и его администрации».

Как уточнил председатель КНР, Пекин выступает в поддержку особой роли Гонконга, «будет способствовать расширению его международного сотрудничества» и активному участию в национальном развитии. Он подчеркнул, что руководство страны ожидает от этого специального административного района «еще более значительного вклада в великое возрождение китайской нации».