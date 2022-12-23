На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Сабир Рустамханлы отметил, что в Азербайджане после того, как кого-то увольняют с должности, в его кабинете, гараже или в других местах обнаруживаются крупные денежные средства, а также находят его виллы как в стране, так и за рубежом.

«Это государственные средства, и, в основном, их присваивают люди, находящиеся на должности. Слова «собственность, приобретенная преступным путем», имеют отношения не к простым гражданам, а больше к должностным лицам. Должностные лица должны прозрачно представлять свои доходы. Сейчас подходящее время для принятия закона об этом».