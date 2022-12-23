Господи, сколько у нас в стране предателей! Некоторые представители гражданского общества критикуют и смеются над акцией на Лачинской дороге, армяне эти моменты освещают. Иногда завуалировано, иногда открыто они поддерживают сепаратистов. Это предательство. Если бы была возможность, то сотни тысяч людей парализовали бы Лачинскую дорогу. Раны семей, потерявших своих близких в результате оккупации азербайджанских земель, все еще свежи. Кто смеет обвинить нас? Так, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Рази Нуруллаев, сообщает Minval.az.

«Я требую привлечь этих лиц к ответственности, начать расследование в отношение них. Мы не для того потеряли в первой Карабахской войне 25 тысяч человек, во второй — 3100 человек, чтобы продавшиеся врагу люди оскорбляли их память. Можно многое простить, но не тех, кто продает Родину, землю, строит на этом карьеру, и преследует собственные интересы», — сказал Нуруллаев.