Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг в раздельных телефонных разговорах со своими коллегами из Азербайджана и Армении призвал Баку и Ереван рассмотреть шаги, которые приведут к ослаблению двусторонней напряженности и станут основой добрососедских отношений. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров Салливана с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном.

«В ходе этих бесед они проанализировали прогресс, достигнутый на мирных переговорах при содействии ЕС и США со времени их совместной встречи в Вашингтоне 27 сентября. Все они подтвердили свою приверженность переговорам с целью достижения мирного соглашения. Салливан призвал обе стороны рассмотреть шаги, которые позволят ослабить напряженность и послужат основой добрососедских отношений в будущем», — отмечается в тексте.