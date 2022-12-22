Беларусь продолжает проводить тренировки Вооруженных Сил на фоне сложившейся вокруг страны обстановки. Об этом в ходе совещания с военными и силовым блоком заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Хочешь мира – готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения Вооруженных Сил Беларуси и совместного перемещения Вооруженных Сил Беларуси и России», – отметил он.

По словам Лукашенко, в соответствии с договором создана совместная белорусско-российская группировка Вооруженных Сил для оперативного реагирования в случае возникновения угрозы Союзному государству. Эта группировка продолжает тренироваться на территории Беларуси, особенно с учетом сложившейся на границе с республикой ситуации.

«Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку Вооруженных Сил, и свои Вооруженные Силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии», – отметил Лукашенко.