Новым послом США в России стала Линн Трейси. Сегодня ее кандидатуру утвердил Сенат США.
До этого Трейси работала в диппредставительствах США в Туркменистане, Казахстане, Пакистане, Афганистане, Кыргызстане. Была послом США в Армении.
Новым послом США в России стала Линн Трейси. Сегодня ее кандидатуру утвердил Сенат США.
До этого Трейси работала в диппредставительствах США в Туркменистане, Казахстане, Пакистане, Афганистане, Кыргызстане. Была послом США в Армении.
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