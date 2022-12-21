Новым послом США в России стала Линн Трейси. Сегодня ее кандидатуру утвердил Сенат США.

До этого Трейси работала в диппредставительствах США в Туркменистане, Казахстане, Пакистане, Афганистане, Кыргызстане. Была послом США в Армении.