Страшные давки в общественном транспорте столицы повсюду. Последние дни в азербайджанском сегменте социальных сетей часто делятся фотографиями и видеокадрами толчеи на станциях метро, в частности «28 мая»: тысячи граждан – работники, студенты испытывают большие трудности, пытаясь добраться до места назначения. Кроме того, число пассажиров пополнили граждане, спешащие на ж/д вокзал, чтобы успеть на электрички.

Отдельно хочется сказать и о дарнагюльской ветке метро, на которой располагается ряд больниц – «Иншаатчылар» и университетов — «Элмляр Академиясы», и потому впихнуться в поезд в утренний час пик может, пожалуй, только слишком упорный пассажир, задача которого не просто доехать до пункта назначения, а добраться до него живым и с пуговицами на пальто, если, конечно же, озверевший поток человеческий не вынесет его бездыханное тело за несколько станций раньше (или позже). Еще недавно метро было спасением от постоянных пробок на дорогах столицы. И если раньше им в основном пользовались те, у кого нет частного автомобиля, сегодня многие автомобилисты из-за страха застрять в пробках пересели в поезда Бакметрополитена и электрички. Однако и скорые «стадлеры» уже охвачены страшными давками в часы пик (очень удобный транспорт для жителей Сабунчинского района и не только). Плотность пассажиропотока на ветке Баку-Пиршаги-Сумгайыт постоянно растет, а количество поездов остается неизменным.

У автора заметки, с трудом впихивающегося по утрам в вагон на станции метро «Иншаатчылар», есть, с чем сравнить пассажиров, забивающих своими телами вагон донельзя, а именно с застывшими в последней агонии телами, обнаруженными под слоем пепла в Помпее: вывернутые руки, открытые рты, отчаяние на лицах. А далее — кряхтение, стоны, ругань, особенно по отношению к тем, кто плотно забивает проход в вагон, не давая возможности входящим пройти в центр состава, где еще можно хоть как-то разместиться, стоя на одной ноге. И потому неудивительно, что нарядный, надушенный и весьма самоуверенный с утра автор, вышедший живым из давки, на станции «Нефтчиляр» автоматически превращается в помятого, грязного пропахшего всеми человеческими миазмами запуганного человека с насмерть затоптанной обувью.

«Дубль два» — вечер: с 17:30 в метро начинается столпотворение, сравнить которое можно с чем угодно – с апокалипсисом, например. Граждане спешат домой, и потому штурм поездов практически для всех становится единым смыслом жизни.

Конечно, Азербайджан – не единственное место на земле, где общественный транспорт ломится от переизбытка пассажиров. В Японии, например, пассажиров, как бесполых существ, заталкивают в вагоны специальные работники метро-трамбовщики (осия), а в индийском транспорте пассажиры заполняют собой все пространство поездов, даже «воздушное». Но до каких пор мы будем успокаивать себя негативными примерами развитых или недоразвитых стран, так хочется сравнить себя с положительными достижениями, и просто, наконец, почувствовать себя человеком.

Между тем в службах, обязанных разруливать ситуацию с пробками и давкой, озвучивают целый «букет» причин: слишком большие интервалы между поездами, крайне низкая скорость эскалаторов, вынуждающие людей задерживаться на выходе, и, наконец, факт того, что три центральные станции метрополитена, включая «28 Мая», изначально не были рассчитаны на большее число пассажиров, и в час пик люди там просто не помещаются.

Понятно, то в данном случае срабатывает еще одна поговорка: «Метро не резиновое». Но насчет интервалов объяснения все же получить удалось, правда, они тоже не были утешительными.

Как заявил зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов, в бакинском метро в часы пик интервал между поездами сокращается до двух минут, то есть составляет две минуты: речь идет о станции «28 Мая», где пересекаются обе линии — «Ази Асланов» и «28 Мая». А вот на линиях «28 Мая» – «Ичеришехер» и «28 Мая» – «Дарнагюль» интервал увеличен еще на две минуты и составляет теперь 4 минуты.

На самом же деле, интервалы на той же линии Дарнагюль намного длительнее, нежели уверяет Х.Мамедов. Иногда их длительность составляет 5-7 минут. Кроме того, в последние два дня и на станции метро «Азадлыг», в отрезке времени с 08:20 — 08:30 интервал межу прибытием составов составил почти 8 минут.

В свою очередь глава пресс-службы «Бакметрополитен» Бахтияр Мамедов считает, что причиной задержки поездов, и соответственно увеличивающегося интервала между прохождением пассажирских составов, является именно человеческий фактор, а отнюдь не внутрисистемный.

«Из-за того, что граждане держат двери, движущий механизм поезда блокируется, и состав не может двинуться с места. Из-за задержки поезда на той или иной станции оповещаются и другие составы, идущие следом, и они также вынуждены задерживаться на станциях из-за риска столкновения. А что касается вопроса об интервале на станции «Азадлыг», то это связано с вопросами оптимизации движения резервных поездов, регулирования процесса».

По словам Б.Мамедова, такое происходит не только на станции «Азадлыг», но и на направлениях «Ази Асланов», «Ахмедлы». Самое удобное время для оптимизации движения резервных поездов — 08:00 — 09:00, так как в это время один из поездов возвращается со станции «Мемар Аджеми» для оптимального регулирования на таких станциях с высокой плотностью, как «Мемар Аджеми», «20 Января», «Иншаатчылар», «Эльмляр академиясы». В этом случае, естественно, увеличивается интервал в направлении станций «Насими», «Азадлыг».

Ввиду того, что основной пассажиропоток приходится на направление станций «Нефтчиляр», «Кёроглу», «Нариманов», в часы пик один поезд возвращается со станции «Нефтчиляр». Это позволяет частично регулировать пассажиропоток, заявил Мамедов.

Тем не менее, пассажиропоток не регулируется или регулируется, но плохо. В преддверии новогодних праздников людей, прибывающих в Баку, становится все больше, и, соответственно, число пассажиров растет, нагружая чрезмерно и надземный, и подземный виды транспорта.

У вас в метро были смертельные случаи? Будут!

Как бы цинично и жестоко это ни прозвучало, автор не зря перефразировал знаменитую цитату из старого советского фильма, заменив «стройку» на «метро». Ведь подобная ситуация с давками рано или поздно приведет к трагическим последствиям, и в первую очередь, под удар попадут люди, страдающие сердечной недостаточностью, пожилые гипертоники и дети. Кроме того, давка на платформе также может стать причиной падения пассажиров на рельсы, и даже сдерживающие силы в лице контролерши и полицейского не помогут, так как сдержать такую массу народа могут разве что оградительные щиты или отряд ОПОНа (в крайнем случае).

А что скажет начальник транспортного цеха?

Ситуацию с метро выяснили, а что скажут в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги»? Нам известно, что акционерное общество подписало соглашение о закупке 10 новых поездов, но они прибудут в Азербайджан до конца 2023 года. А пока нужно как-то выходить из положения. С этим вопросом Minval.az обратился к главе пресс-службы Санубар Назаровой. Но вместо того, чтобы прокомментировать ситуацию, если не сразу, то хотя бы спустя пару часов, она поручила это дело другой сотруднице, которая еще больше усложнила процесс получения информации, посоветовав направить на электронную почту официальный запрос, и подождать энное количество дней. Такое ощущение, что мы попросили ее взломать секретную базу данных и раскрыть государственную тайну.

Вспомнился фильм «Королек – птичка певчая», который как нельзя лучше характеризует ситуацию с большинством пресс-служб государственных органов Азербайджана: «К чему такая спешка? Сегодня поздно, завтра приходите».

Из всего изложенного напрашивается вывод, что работать в указанной структуре не торопятся, а значит давки в электричках будут наблюдаться еще очень долго.

Яна Мадатова