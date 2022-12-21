Официальный Баку отреагировал на обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации на Лачинской дороге.

В МИД заявили, что мнения относительно заявленных гуманитарных последствий ситуации в равной степени ложные, поскольку нет никаких препятствий в связи с поставками товаров для использования местными жителями или оказанием необходимых медицинских услуг.

«Факт состоит в том, что в прошедшие дни конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) беспрепятственно проехали по дороге.

Вызывает глубокое разочарование тот факт, что некоторые государства-члены СБ ООН не избегают демонстрации предвзятой, односторонней позиции. Особую озабоченность вызывает неправильная ссылка на часть территории Азербайджана.

Как было отмечено в ходе обсуждений, Азербайджан отвергает подобные ссылки как вмешательство в свои внутренние дела, а также как нарушение соответствующих требований ООН в отношении использования географических названий. Азербайджан еще раз призывает эти государства соблюдать обязательства, вытекающие из Устава ООН и международного права, воздерживаться от любых заявлений, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах признанных на международном уровне границ», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию и позиция Баку в этом отношении ясна, принципиальна и последовательна, основана на международном праве и сложившейся международной практике.

«Мы еще раз повторяем наш призыв к международному сообществу с целью убедить Армению ответить на предложение Азербайджана, прекратить политические и военные провокации, отказаться от агрессивной риторики и действий, относится к прямым переговорам с доброй волей, чтобы найти мирное дипломатическое решение всех вопросов, входящих в рамки межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении.