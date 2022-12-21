Экс-президента Армении Сержа Саргсяна и его двух дочерей вызвали в суд.

Они приглашены в Антикоррупционный суд по иску генпрокуратуры о взыскании имущества незаконного происхождения.

Слушание состоится 19 января, сообщается на сайте Минюста.