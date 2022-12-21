Газохранилища в Чехии заполнены на 84%, запасы газа в республике составляют 2,889 млрд куб. м. Со ссылкой на министра промышленности и торговли страны Йозефа Сикелу об этом сообщило во вторник информационное агентство CTK.

Прошедшая неделя в республике была одной из самых холодных за последние четыре года. За семидневку было использовано 210 млн куб. м газа, так как его потребление возросло примерно на 7% по сравнению с тем же временным отрезком в прошлые годы.

В данный момент запасы газа в Чехии являются вторыми по величине за последние восемь лет. Правительство республики намерено сэкономить за эту зиму 800 млн куб. м газа. Общий объем газохранилищ страны составляет 3,5 млрд куб. м.