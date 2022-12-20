Россия в войне против Украины потеряла более 100000 военных убитыми, ранеными и дезертирами. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов может быть уволен. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин во вторник, 20 декабря, сообщает Sky News.

По его словам, Россия не смогла достичь своих стратегических целей в войне и «стремительно» теряет войска и военное командование. Он отметил, что на сегодняшний день Кремль отстранил всех командующих оперативными направлениями, которые занимали должности 24 февраля.

«Россия потеряла значительное количество генералов и командующих. Ходят слухи об увольнении генерала Герасимова. Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжается», — сказал Уоллес.

Министр заявил, что более 100000 россиян погибли, получили ранения или дезертировали, ВСУ же уничтожили более 4500 бронированных машины, а также более 140 вертолетов и самолетов.

«Каждый день появляется все больше обвинений в изнасилованиях, произвольных задержаниях, пытках, жестоком обращении, смертях во время заключения и бессудных казнях. Есть доказательства незарегистрированных мест массовых захоронений, Россия также уничтожила 200 украинских культурных объектов», — резюмировал он.