Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев принял посла Турции Джахита Багчы.
«Состоялась плодотворная встреча с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым», — написал посол Турции в Twitter.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев принял посла Турции Джахита Багчы.
«Состоялась плодотворная встреча с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым», — написал посол Турции в Twitter.
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