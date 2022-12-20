Фото аргентинского футболиста Лионеля Месси с кубком победителя чемпионата мира в Катаре набрало больше 56,2 млн лайков в Instagram, что является рекордом среди всех публикаций в соцсети.

«Чемпионы мира! Сколько я об этом мечтал, насколько хотел, что до сих пор не могу поверить. Огромное спасибо моей семье, всем, кто меня поддерживает, а также всем, кто верил в нас», — написал Месси под фото.

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Ранее рекорд по количеству лайков за всю историю Instagram принадлежал фотографии куриного яйца от пользователя world_record_egg (более 56,142 млн лайков по состоянию на 2019 год).