Одиозный российский пропагандист Артем Шейнин, ведущий программы «Время покажет» прекратил сотрудничество с «Первым каналом».

Примечательно, что это произошло после того, как ведущий отреагировал на шутки про ВСУ и «Хаймарсы», что породило слухи об его увольнении.

«Мы долго шутили про украинскую армию. Как-то теперь многим не до шуток», — сказал Шейнин.

Сам пропагандист заявил, что его уход не связан с заявлением о ВСУ и «подобные сведения распространяет нечистоплотная публика».