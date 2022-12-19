Обнародовано количество рабочих дней и дней отдыха в 2023 году.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, в 2023 году в пятидневную рабочую неделю будет 240 рабочих дней (в том числе 7 предпраздничных дней и один день, предшествующий Дню общенациональной скорби), 109 дней отдыха, считающихся нерабочими днями (4 из которых являются нерабочими из-за того, что попадают на считающиеся нерабочими праздничные дни), 19 праздничных дней, считающихся нерабочими днями (4 из которых приходятся на выходные дни) и 1 День общенациональной скорби.