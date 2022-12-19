Грузия столкнулась с вызовом, связанным с массовой миграцией из России. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили, чьи слова приводит «Новости – Грузия».

«Это вызов, который в какой-то мере является возможностью, поскольку он еще раз показывает нам, что означают грузинская толерантность и гостеприимство, но гостеприимство не должно быть глупым», — сказала она.

Говоря о введении виз для россиян, Зурабишвили отметила, что необходимы «соответствующие регуляции», чтобы «избежать нежелательных намерений» в будущем.