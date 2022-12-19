На Лачинской дороге продолжается акция протеста азербайджанских гражданских активистов, в том числе экологов. Как и армянские вопли о «гуманитарной катастрофе в «Арцахе»». «Уже 8-й день Лачинский коридор закрыт Азербайджаном, и жители Нагорного Карабаха застряли на дорогах на морозе, семьи оказались по разные стороны блокады. Граждане с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинского обслуживания» — плачет в соцсетях Никол Пашинян.

«Лачинский коридор- единственный канал снабжения для 120 тысяч армян Нагорного Карабаха, включая 30 тысяч детей, заблокирован Азербайджаном уже 8-й день. Азербайджан создал гуманитарный кризис без какого-либо разумного объяснения. Это грубое нарушение прав человека требует международной реакции и правовых последствий» — вторит ему посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

Понятно, что эти слезливые заявления не имеют ничего общего с правдой. Во-первых, участники пикета неоднократно подчёркивали, что готовы пропускать «гуманитарный» транспорт, и свое слово держат. Только накануне через этот пикет свободно проехала, к примеру, российская военная автомашина, где находились члены семьи одного из миротворцев, затем — автомобили Международного Красного Креста и армянская «Скорая помощь». Во-вторых, для сравнения, блокада Сараево продолжалась почти четыре года, блокада Ленинграда — 900 дней. Какая такая «гуманитарная катастрофа» может разразиться в Карабахе за 9 дней? В-третьих, Лачинская дорога — это серпантин в горах, ее может перекрыть и камнепад, и сель, и снежная лавина. А перебои с газом возникают зимой просто потому, что от холода давление в трубе падает — это школьный курс физики. И если в такой ситуации в Ханкенди не было запасов продуктов и топлива хотя бы на пару недель — чем же тогда занимается созданное сепаратистами «правительство» во главе с Варданяном? Интервью раздаёт?

Другой вопрос, что в связи с пикетом азербайджанских гражданских активистов сепаратисты столкнулись с весьма деликатной проблемой. Им очень непросто внятно сформулировать свои требования. Гуманитарный транспорт через пикет проезжает свободно. А вот ввезти противопехотные мины или массовку для митинга, а вывезти золотоносную руду уже не получится. Но как заявить во всеуслышание, что такие-сякие азербайджанцы не позволяют грабить рудники, ввозить оружие и протаскивать массовку для митингов? Вот и идут в ход разного рода «гуманитарные стенания».

И на таком фоне не может не удивлять, что на эти фейковые стенания повелись очень многие действительно серьезные политики, включая даже Папу Римского. И версия, что на вопли о «гуманитарной катастрофе многие персоны реагируют просто на уровне инстинкта и отделываются парой-тройкой, как они считают, дежурных фраз объясняет ситуацию лишь отчасти. В конце концов, любой политик или госчиновник перед тем, как выйти к микрофону и что-то сказать, должен разобраться в ситуации.

Но на этом фоне куда большее внимание, чем «дежурные», как им самим кажется, заявления на тему «ах, пожалейте многострадальных и поскорее откройте Лачинский коридор», привлекают пресс-релизы российских миротворцев. Где уже несколько дней в разных вариациях повторяется одна и та же мысль: обстановка на дороге «Горис-Степанакерт» без изменений, и российская сторона ожидает от «азербайджанской и армянской стороны» ответа на свои предложения.

Что это за «предложения», командование РМК не уточняет. Но вот в чем дело.

Прежде всего, кризис, если кто забыл, спровоцировали сами же миротворцы. Сначала РМК, как уже укоазывал Minval, позволил возобновить незаконную эксплуатацию рудников. Затем командование миротворцев в лице генерала Волкова в результате встречи с представителями Минэкологии Азербайджана, Минэкономики нашей страны и ООО «АзерГолд» взяло на себя обязательства создать условия для проведения мониторинга на рудниках Гызылбулаг и Демирли, но слова своего не сдержало. И теперь вместо выполнения своих обязательств занимается непонятной пародией на дипломатию, изобретая предложения и ожидая ответа на них. Свои требования и условия в Баку озвучили ясно и четко. И теперь ждут не нового торга, а реализации того, о чем договорились.

Тем более непонятно, о какой «армянской стороне» идет речь в пресс-релизах миротворцев. Если это власти Армении, то есть Никол Пашинян и его команда, то и рудники, которые необходимо «мониторить», и дорога, которую так страстно РМК желает открыть, расположены на территории Азербайджана и за пределами юрисдикции Армении. Тогда почему РМК обсуждает вопрос с Ереваном? Еще хуже, если упомянутая в релизе «армянская сторона» — это остатки сколоченного Арменией оккупационного режима. Потому как в этом случае РМК поднимает статус сепаратистов до «стороны конфликта», что уже прямо противоречит и регламенту ОБСЕ, и Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. И если так, то не слишком ли много внимания уделяется «хотелкам» сепаратистов? Точнее, не слишком ли рьяно росмиротворцы их продвигают?

Ну что же, в таком случае мы вынуждены напомнить: российский миротворческий контингент появился на территории Азербайджана на вполне определённых условиях. И эти условия, как бы это помягче выразиться, не содержали мольб официального Баку «мы согласны на любые условия, только остановите войну». Так что крышевать сепаратистов и лелеять их «хотелки» здесь не получится.

Так что если командование РМК желает открытия дороги, то нужно генералу Волкову ВЫПОЛНИТЬ ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, а не разводить «конфиденциальное словоблудие», не изобретать непонятных «предложений» и тем более не крышевать сепаратистов и их бизнес по грабежу полезных ископаемых. И да, географию тоже неплохо было бы подучить. И прекратить, наконец, использование армянских топонимов.

А в Баку из поведения командования РМК сделают свои выводы. С учетом нынешнего расклада сил на Южном Кавказе, который мало соответствует замшелым представлениям российских «державников», неважно, в погонах или без.

Нурани, обозреватель