Казахстан проголосовал против резолюции ООН, требующей от России вывода вооруженных сил с территории Украины. Об этомсообщает ИА «Азия плюс».

Как передает агентство, Астана сделала это впервые со времени начала войны.

В документе содержится требование «немедленно прекратить военное вторжение в Украину и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории страны».

За принятие резолюции проголосовали 82 страны, 80 воздержались, 14 государств высказались против. Среди них Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Иран, Северная Корея, Сирия, Никарагуа, Эритрея, Эфиопия, Мали, Судан, Зимбабве и Куба.

Резолюция была вынесена на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря.