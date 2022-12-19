В Баку возбуждено уголовное дело по факту нанесения ножевых ранений двум лицам и убийству одного человека.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в Хатаинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 18 декабря около 23 часов на территории района был убит Немят Гасанов 2004 года рождения, еще два человека получили ранения различной степени тяжести.

По данному факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и привлечению к следствию лица, совершившего преступление.

В настоящее время продолжается расследование по делу.