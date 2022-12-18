Германия не согласна на условия, которые предлагает Россия для прекращения огня в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью газете Bild am Sonntag.

При этом дипломат подчеркнула, что не надеется на скорое прекращение огня.

По мнению А. Бербок, перемирие на условиях Москвы не положило бы конец «ужасу для народа Украины», а напротив, усугубит его.

«Нужно лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении. Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.