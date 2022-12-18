«Наши инвесторы заинтересованы в инвестировании в зеленую энергетику (солнечную и ветровую энергию), туризм, сельское хозяйство и технологии на освобожденных от оккупации территориях».

Об этом заявил в беседе с журналистами в селе Агалы Зангиланского района министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халид бен Абдель Азиз аль-Фалих.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией имеют различные аспекты. Саудовская Аравия участвовала в пяти инфраструктурных проектах в Азербайджане. Королевство также может инвестировать в возвращение населения освобожденных от оккупации районов на их родные земли.

Министр сказал, что в ходе сегодняшнего визита был отмечен большой сельскохозяйственный потенциал Карабаха.

«Недавно построенный аэропорт в Зангилане очень привлекателен. В то же время мы были приятно удивлены, увидев недавно созданное «умное село», — добавил аль-Фалих.