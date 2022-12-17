В Бухаресте подписано соглашение о поставках азербайджанского газа в Румынию. Об этом сообщил в «Twitter» Президент Румынии Клаус Йоханнис.

«У нас состоялась прекрасные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на тему укрепления румыно-азербайджанского стратегического партнерства. Энергетическая безопасность и взаимосвязанность являются нашими общими целями.

Я приветствую два важных события сегодняшнего дня: подписанное нашими национальными газовыми компаниями соглашение о поставках азербайджанского природного газа в Румынию и Соглашение о Черноморской энергетической подводной линии, подписанное Румынией, Азербайджаном, Венгрией и Грузией при поддержке ЕС», — отметил президент Румынии.