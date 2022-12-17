Дан старт первенству Азербайджана по боксу среди молодежи.

Как сообщили в Федерации бокса Азербайджана, в первый день соревнований, в котором приняли участие 215 юношей из 58 команд, состоялся 31 бой.

Прошли поединки 1/16 финала в весовых категориях 51, 54, 57 и 60 кг. Уверенную победу одержал Мухаммедали Гасымзаде, призер первенства Европы, перешедший из юниоров в молодежную сборную.

Первенство страны завершится 22 декабря. Бои второго дня соревнований начнутся в Центре бокса в 13:00.