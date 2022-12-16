Медиагруппа «TV3 Group», которая ранее сдавала в аренду помещения российскому телеканалу «Дождь», расторгнет договор с лишенным лицензии каналом, сообщил специалист по связям с общественностью «TV3 Group» Карлис Позняков.

Решение принято на основании выявленных Национальным советом Латвии по электронным СМИ (НСЭСМИ) нарушений и аннулированной лицензии на вещание.

«Дождь» прекратил вещание на территории Латвии 8 декабря после того, как НСЭСМИ аннулировал его лицензию на вещание в республике.