Россия «обеспокоена» закрытием Лачинского коридора. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассчитываем на восстановление транспортного сообщения в самое ближайшее время», — заявила она.

Захарова также отметила, что «голословные провокационные обвинения в адрес российских миротворцев недопустимы и контпродуктивны, откуда бы ни исходили».

РМК, утверждает она, «полностью выполняет свои функции, выступая гарантом безопасности в регионе».

Как уже писал Minval, официальный Баку вчера отреагировал на утверждения о том, что Лачинская дорога была закрыта и что армянские жители, проживающие в этом районе, столкнулись с угрозой гуманитарного кризиса.

Как отметили в МИД страны, Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом России.

Более того, азербайджанская сторона выразила готовность удовлетворить гуманитарные потребности всех жителей армянского происхождения, проживающих на наших территориях, и претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований.

А сегодня приближенный к армянским властям глава Европейской партии Тигран Хзмалян обвинил российских миротворцев в блокировке Лачинской дороги. По его словам, сепаратистов Карабаха держат в блокаде не азербайджанские активисты, а именно российские миротворцы.