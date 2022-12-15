Председатель КНР Си Цзиньпин указал правительству выстраивать более тесные экономические связи с Россией. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Си увеличивает свою долгосрочную ставку на Россию. <…> Он поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Россией», – указано в публикации издания.

Согласно материалам газеты, Пекин намеревается увеличить импорт российской сельскохозяйственной продукции и нарастить покупки нефти и газа. Кроме того, Китай планирует расширить сотрудничество с Россией в Арктике и повысить инвестиции в российскую инфраструктуру, прежде всего, в порты и железные дороги.

Газета также отмечает, что Россия и Китай увеличивают количество финансовых операций между собой в национальных валютах.