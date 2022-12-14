Министерство иностранных дел отреагировало на заявления МИД Франции, Госдепартамента США и ЕС по поводу дороги Шуша-Лачин

Как отмечается в заявлении МИД от 13 декабря, утверждения о том, что дорога Шуша-Лачин якобы перекрыта Азербайджаном, и в связи с этим может возникнуть гуманитарный кризис, не имеют под собой никаких оснований.

Об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде, комментируя заявления пресс-секретарей по иностранным делам и политике безопасности Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики, Государственного департамента США и Европейского Союза.

«В отличие от Армении, которая постоянно препятствует открытию всех транспортно-коммуникационных путей в регионе, азербайджанская сторона в соответствии со своими обязательствами за последние два года реконструировала Лачинскую дорогу и создала условия для ее использования именно в гуманитарных целях.

В целом, игнорирование этими странами незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов и ущерба экологии, осуществляемого на указанных территориях в течение последних 30 лет, а также использования Лачинской дороги как для военных провокаций, так и для незаконной экономической деятельности, вопреки пункту 6 трехстороннего заявления, являются показателями предвзятого отношения к вопросам. Также игнорирование минного террора, совершаемого против гражданского населения на территории Азербайджана с использованием Лачинской дороги, является источником серьезной озабоченности.

Акция протеста, проводимая представителями гражданского общества Азербайджана и экологическими активистами в течение последних нескольких дней на дороге Шуша-Лачин, является результатом справедливого недовольства азербайджанской общественности против указанной незаконной деятельности, и к этой позиции гражданского общества следует относиться с уважением. Целью данного протеста является не закрытие какой-либо дороги, и транспортные средства гражданского назначения могут свободно передвигаться по дороге в любом направлении».

Что касается гуманитарной ситуации в регионе, еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях», — отметил представитель МИД.