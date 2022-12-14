Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали во вторник за прекращение полномочий Евы Кайли в качестве заместителя председателя ЕП. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам голосования на сессии в Страсбурге.

«Европарламент решил прекратить полномочия Евы Кайли. За это решение проголосовали 625 депутатов, один высказался против, двое воздержались», — отмечается на сайте ЕП. «Голосование было проведено в связи с продолжающимся в Бельгии расследованием, касающимся некоторых представителей Европарламента», — подчеркивается в сообщении.

Голосование на сессии Европарламента в Страсбурге носило формальный характер, поскольку Кайли была снята с должности ранее.