Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу вновь избран председателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС).

Об этом сам Полад Бюльбюльоглу сообщил на церемонии закрытия XV Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Ташкенте. «Сегодня меня вновь избрали председателем правления МФГС на очередной двухлетний срок. Выражаю огромную благодарность коллегам за доверие и поддержку. Я постараюсь оправдать ваши ожидания», — приводит АЗЕРТАДЖ его слова.

На полях форума состоялось совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству государств — участников СНГ и правления МФГС.

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ действует на основании договора, подписанного 25 мая 2006 года в Душанбе на заседании Совета глав правительств СНГ. Высший орган МФГС — правление, членами которого являются полномочные представители государств — участников фонда. Деятельность МФГС осуществляется на основе ежегодных планов, получивших поддержку правительств государств — участников СНГ, на территории которых реализуются мероприятия.

Председателем фонда с 2010 года является чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.