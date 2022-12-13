Армяне решили испытать на прочность решимость Баку по пресечению разграбления наших природных ресурсов и прогадали. Протест экологических активистов является самой мягкой формой реакции на возобновление эксплуатации месторождения Гызылгая и вывоз концентрата в Армению. Об этом заявил политолог, депутат Расим Мусабеков.

«Если этот сигнал не дойдет до Варданяна, Араика и прочих, то они должны знать, что Баку может посредством ракетно-бомбового удара с воздуха разрушить рудник. Автомобили с золотоносным концентратом могут быть остановлены на трассе и арестованы. Излишне напоминать, что электроэнергию и газ карабахские армяне получают из Армении по кабелям и трубопроводу, который находится под азербайджанским контролем. Надеюсь, что у лидеров сепаратистского режима хватит здравомыслия прислушаться к протестам экоактивистов и прекратить незаконную добычу на месторождениях. Вряд ли в их интересах доводить конфликт до стадии, когда Баку вынужден будут задействованы имеющиеся в его распоряжении сильные инструменты», — написал он в своем «Фейсбуке».