Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому комику Дэвиду Леттерману для спецвыпуска Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении».
В ходе разговора глава украинского государства рассказал шоумену анекдот о том, как в Одессе обсуждают войну.
«Встретились два одессита… Два одесских еврея. И один другому говорит:
— Ну что, как там ситуация, что там говорят?
— Ну что, говорят, война.
— А что за война?
— Россия воюет с НАТО!
— Серьезно?!
— Да-да, война, Россия воюет с НАТО.
— И что там?
— Ну как там… 70 тысяч российских военных погибло, все ракеты почти потратили, много техники сломано, взорвано. Этакая ситуация.
— А что НАТО?
— А что НАТО? НАТО еще не подъехало!».
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