Внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил началась в Беларуси по поручению президента страны Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«По поручению президента Республики Беларусь — главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь под руководством государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили о введении в республике временных ограничений на передвижение по некоторым дорогам общего пользования.

«В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности», — говорится в тексте.

В оборонном ведомстве отметили, что проводимые в ходе внезапной проверки «мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина».