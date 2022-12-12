В связи со снежной и нестабильной погодой на территории республики возникли перебои в подаче электроэнергии некоторых сел Ярдымлинского, Гахского, Шамахинского, Дашкесанского и Сабирабадского районов.

Согласно информации ОАО «Азеришыг», на территорию были незамедлительно привлечены сотрудники аварийной службы, мобилизованы все возможности для обеспечения абонентов электроэнергией.

В «Азеришыг» добавили, что несмотря на холодную погоду, работы по устранению перебоев, возникших в подаче электроэнергии почти для 6500 абонентов, продолжаются.