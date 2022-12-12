Казахстан, Россия и Узбекистан обсуждают технические возможности газотранспортных систем, а о создании газового союза разговоров не было, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

«На самом деле вопрос строительства газового союза не обсуждался. Все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества, скажем, Казахстана с РФ, Казахстана и Узбекистана. В трехстороннем формате не обсуждался, мы обсуждаем технические возможности наших систем — газотранспортных и так далее», — сказал он журналистам в кулуарах расширенного заседания правительства.

Министр добавил, что вопросы сотрудничества в газовой сфере требуют согласования всех трех сторон.

«Это рабочие вопросы, поэтому о создании какого-то союза абсолютно не было разговоров», — добавил он.