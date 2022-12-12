Новый командующий «спецоперацией» Сергей Суровикин стабилизировал линию фронта в Украине и дисциплинировал армию России, поэтому он является «опасным противником» для украинцев. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Вероятно, это самый компетентный командир, которого до сих пор ставила Россия», — считает Дара Массикот, старший научный сотрудник аналитического центра Rand Corporation.

Одним из его достижений издание называет бескровное отступление из Херсона, которое не превратилось для россиян в бойню.

«После отступления российские солдаты вырыли сеть траншей, которые используют естественную оборону Днепра, и украинским силам будет трудно их прорвать», — говорится в статье.

Газета утверждает, что прозвище «Генерал Армагеддон» он получил ещё в 2017 году в Сирии, когда он был командующим российскими войсками, поддерживающими президента Сирии Башара Асада. Потому авторы считают, что именно Суровикин убедил Путина начать массированные удары по украинской инфраструктуре.

Именно эта безжалостность и внимание к деталям делают генерала Суровикина сильным противником, утверждает отставной австралийский генерал и военный аналитик Мик Райан.