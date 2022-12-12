11:15 Российские миротворцы стягивают к месту проведения акции протеста в Шуше против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе дополнительную живую силу и технику.

Между тем, участники акции протеста устанавливают палатки.

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11:02 Армянские паблики пишут, что миротворцы предупредили сепаратистов, что к месту митинга азербайджанских экологов лучше не приближаться, поскольку «если со стороны азербайджанских военных, которые там дислоцированы, будет открыт огонь, они не смогут ответить».

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10:36 Неправительственные организации Азербайджана, специализирующиеся на экологической сфере, проводят в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев.

Участники акции протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, требуют, чтобы российские миротворцы создали условия для проведения мониторинга на указанных месторождениях со стороны представителей Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и ЗАО «AzerGold».





