Интересную, аргументированную статью подготовил азербайджанский информационный сайт Fakt Yoxla в свете последних событий в Карабахе. Minval.az приводит ее без изменений.

Экоактивисты и представители неправительственных организаций (НПО) на дороге Шуша-Ханкенди протестуют против незаконной эксплуатации Арменией азербайджанских месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, расположенных на территории, временно контролируемой российскими миротворцами.

У армянской стороны в связи с этой акцией есть несколько аргументов. Они утверждают, что в акции участвуют не представители НПО, и что 120 тысяч человек в Карабахе находятся в блокаде и не имеют возможности приобрести медикаменты, продовольствие и топливо, потому что все запасы иссякли, а также, что наблюдается гуманитарная катастрофа и даже «геноцид».

Ну, начнем с того, что утверждение о том, что «участники акции не являются представителями НПО», выглядит глупым и не имеет отношения к теме – это не повод игнорировать требования азербайджанцев. Словом, не логично.

Определения «гуманитарная катастрофа», «геноцид» уже столько раз беспочвенно и неуместно произносились армянской стороной, что вызывают, скорее, чувство презрения, нежели заставляют призадуматься. Однако за последние 2 дня участники акции несколько раз открывали коридор и создавали условия для перевозки машин скорой медицинской помощи, пациентов и продуктов первой необходимости.

Последние дни мы стали свидетелями того, как официальные лица Армении и иностранцы, находящиеся под воздействием армянского лобби, кричат о «блокаде 120 тысяч жителей». Приведем несколько примеров.

Armenia Today со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна пишет, что “120 тысяч человек в блокаде, фактически находятся в заложниках». Председатель Национальной ассамблеи Армении Ален Симонян на эту тему написал два твита. 13 декабря Симонян написал: “Азербайджанские лже-экологи в гражданской одежде и в звании офицера перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, в буквальном смысле слова взяв заложники 120 тысяч армян».

А 14 декабря написал: “Взятие официальным Баку в заложники 120 тысяч человек, сопровождающееся созданием гуманитарной катастрофы путем затруднения свободного въезда-выезда и отключения в зимний сезон газоснабжения, указывает на необходимость более широкого международного мониторинга в Нагорном Карабахе».

Кроме этого, истерия началась на Западе и в Европе, чьи общественные деятели, журналисты и блогеры обрушились твитами и заявлениями: сотрудник газеты Le Figaro Кристоф Байсон (J-Christophe Buisson) написал, что жизнь 120 тысяч армян «Арцаха/Нагорного Карабаха» под угрозой; член Европейского парламента Бэллэми (Fx Bellamy) заявил, что «в эту ночь Азербайджан держит 120 тысяч гражданских лиц Нагорного Карабаха в состоянии гуманитарной катастрофы; член Палаты представителей Конгресса США Катие Портер (Katie Porter) заявил, что «в период начала зимнего сезона Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха и держит в блокаде 120 тысяч армян; член Национальной ассамблеи Франции Изабель Сантьяго (Isabelle Santiago) сказала, что «нужно действовать для спасения 120 тысяч жителей Арцаха»; член той же ассамблеи Эрик Киотти (Eric Ciotti) считает, что «120 тысяч армян потеряли связь с миром»; немецкий блогер Саша Дуэркоп (Sascha Düerkop) написал, что «в настоящее время Азербайджан взял в заложники 120 тысяч гражданских лиц, перекрыв единственную дорогу в Нагорный Карабах и газоснабжение»; заместитель мера Парижа, этническая армянка Ануш Торанян (Anouch Toranian) написала, что «120 тысяч армян переживают серьезную гуманитарную катастрофу, лишены зимой газа и не могут перевезти своих больных». Все эти заявления были сделаны 13-14 декабря.

Faktyoxla Lab расследовал вопрос предполагаемого проживания на территории, временно контролируемой российскими миротворцами, 120 тысяч армян. Для подтверждения этого сначала нужно взглянуть на сайт «избирательной комиссии самопровозглашенного режима». Так, 23 января 2020 года была дана информация о количестве избирателей. Отмечено, что общее число избирателей составляет 103 506 человек.

Данные по городам и районам: Ханкенди — 39,218, Аскеранский район — 11,832, Гадрут — 8,617, Агдеринский район: 13,092, Ходжавендский район — 17,398, Шаумяновский район — 2,136, Шуша — 3,930, Лачинский район — 7,283.

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После 44-дневной войны Азербайджан полностью вернул Гадрутский и Лачинский районы, Шушу и села вокруг нее. Села Суговушан и Талыш Агдеринского района, называемого ими «Мартакерт», возвращены в первые дни войны, после войны освобождены села Фаррух и Пирляр Аскеранского района, села Таглар, Ашагы Таглар, Чайлаггала Ходжавендского района очищены от спрятавшихся там незаконных вооруженных формирований.

Агдамский район освобожден армянами согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Во время оккупации несколько сел Агдамского района Шелли, Гасымлы и другие) были присоединены армянами к Аскеранскому району. Таким образом, если вычесть из армянской статистики 23.01.2020 года Шушу, Лачин, Гадрут, села Аскерана, Агдери (Суговушан, Талыш) и некоторые показатели Ходжавенда (то есть переселение жителей в другие регионы), то останется примерно 70 тысяч человек. Даже если добавить сюда 40% детей, как утверждают армяне, то получится 85 тысяч. Это утверждения армян. А каково реальное положение дел?

За последнее время самопровозглашенный режим четырежды провел незаконные выборы в органы местного самоуправления. Изучим документы и материалы, связанные с участием в этих «избирательных играх», которые находятся в открытом доступе.

Факт №1. Результаты выборов в общины Гаргар Ходжавендского района, Йени Газанчи (Нор газанчи) Агдеринского района, Хачмач и Тсакашат Аскеранского района, проведенных 10 октября 2021 года, были объявлены 12 октября. Оставим в стороне, кто куда был избран и сколько голосов набрал, и обратим внимание на основной факт. В заявлении отмечено, что в выборах в местные органы самоуправления приняло участие 440 человек. А это означает 59,2% от общего числа избирателей. Итак, ясно, что в указанных общинах в целом проживает 700 избирателей (440×59,2:100+ 440). Прибавим к ним 40% детей, отмеченных армянами, и получится 980.

Факт №2. 13 декабря были обнародованы результаты выборов в местные органы самоуправления, проведенных 10 декабря 2021 года. Согласно заявлению, сделанному в медиа, выборы проведены в общине Гиши Ходжавендского района и города Ходжавенд. В этих выборах участвовали 1859 избирателей, а это составляет 37,05% от общего числа избирателей. Таким образом, община насчитывает 6876 избирателей. Добавим к этому показателю 40% детей-подростков и получим 11460 человек.

Факт №3. Результаты выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся 10 апреля 2022 года, были обнародованы 13 апреля. В опубликованной информации говорится, что выборы считаются состоявшимися в общинах Бердашен, Норшен, Цоватэкс, Сос, Варанда и Акнаберд Ходжавендского района. Отмечается, что в данных выборах приняли участие 1258 избирателей, что составляет 49,35% от общего числа избирателей. Таким образом, видно, что общее количество избирателей в данных общинах составляет 2549 человек. С 40% детей этот показатель составляет 4248 человек.

Факт №4. Результаты выборов, состоявшихся 9 октября 2022 года в Цмакаоксе, Ванге, Нор Газанчи, Мокхратахе Агдеринского района, в общине Херхан Ходжавендского района были оглашены 18 октября. В информации отмечается, что в выборах в органы местного самоуправления приняли участие 698 избирателей от данных общин, что составляет 41,72% от общего числа избирателей. Таким образом, получается, что в этих общинах 1673 избирателя. С учетом 40% детей и подростков получается 2788 человек.

Таким образом, сложение указанных показателей даст нам 18 496 человек. Поскольку результаты прошедших в городах Ханкенди и Агдере «выборов» в органы местного самоуправления не объявлены, вычислить окончательный показатель невозможно.

Способ исследования 2. Другим исследуемым источником стала статистика возвращения армян в сопровождении миротворцев, покинувших свои места во время войны. В этой таблице, подготовленной со ссылкой на Минобороны России и другие русскоязычные и армянские сайты, мы указали число месяца, количество вернувшихся армян, цитируемый источник и общее количество репатриантов.

Как известно, возвращение бежавших из Карабаха армян началось 14 ноября. Озвученные за первые 6 суток, 14-19 ноября, цифры взяты с официального сайта Минобороны России. В информации указывалось, сколько людей прибыло и сколько автобусов было использовано для этой цели. По какой-то причине эта информация не была предоставлена ​​в последующие дни.

Так, 4 ноября 2020 года — 9 автобусов (250 человек), примерно 27 пассажиров, 15 ноября — 19 автобусов (475 чел.), 25 пассажиров, 16 ноября — 19 автобусов (482 чел.), 25 пассажиров, 17 ноября — 24 автобуса (502 чел.) 20 пассажиров, 18 ноября — 23 автобуса (936 чел.), 40 пассажиров, 19 ноября — 27 автобусов (1235 чел.), 45 пассажиров.

Видимо, посчитали, что при таком обнародовании цифр (количество автобусов и пассажиров) желаемое количество не будет получено, поэтому изменили форму подачи информации.

Теперь сосредоточимся на цифрах.

Когда впервые было оглашено общее количество вернувшихся, то есть 21 ноября 2020 года, при сложении их числа с указанными вначале 7 тысячами человек получается 6 880 человек. Предположим, что цифра округленная. Но 28 ноября, при вторичном оглашении общего числа, была замечена серьезная разница.

Так, в пресс-релизе указана 21 083, а при вычислении 14 841. А какие шаги предприняла армянская сторона для выхода из этой ситуации? Выход из противоречивой ситуации нашел так называемый министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян. В своем заявлении от 30 ноября он сообщил, что минобороны РФ не называет точное количество: «они не отметили армян, вернувшихся без сопровождения миротворцев. К указанной цифре следует добавить еще 30 тысяч человек».

Но вернемся к таблице. Тут же отметим, что в информации по армянам, вернувшимся на территории, временно контролируемые миротворцами, видны явные несоответствия и раздутые цифры. К примеру, если по данным российских СМИ на 28 ноября, вернулся 2 431 человек, то армянские источники указывают на 2 115 человек. Здесь мы видим, что русские переусердствовали в раздувании цифр.

Или обратим внимание на информацию от 29 ноября. Количество пассажиров одинаково в обоих источниках. Но если армянский источник утверждает, что с 14 по 29 ноября вернулось 23 500 человек, то российский источник показывает 25 000 человек.

Аналогичная ситуация произошла 6 декабря. Российское издание «Аргументы и факты» оказалось еще большим Папой Римским, чем «Спутник Армения»: 1244 и 859.

Другой факт: в информации от 30 ноября наблюдается существенная разница между цифрами. Интересно, что общее число источника, указывающего на малое количество, на 1000 человек больше, чем то, что показано в «Российской газете».

Полная же фальсификация имела место 1-3 декабря: 1 декабря при указании общего числа в 27 тысяч и при добавлении к ним 2 декабря 1200 человек, общее количество осталось неизменным. Не говоря о том, что 2 декабря оба источника представили разные цифры. То же самое можно сказать и о данных 2 и 3 декабря, то есть цифры меняются, а общий показатель нет.

Одним словом, сделав заключения после долгой и напряженной деятельности, они смогли показать «возвращение в Карабах 52 тысяч человек». А по нашим подсчетам этот показатель не превышает 22 тысяч.

Способ исследования 3. Как известно, 30 октября сепаратист, российский миллиардер Рубен Варданян организовал в Ханкенди митинг. По информации армянской прессы, в акции участвовало 40 тысяч армян. Давайте расследуем политический месседж этой акции, отложив в сторону выбор времени.

В этой акции, прошедшей на площади «Возрождение» в Ханкенди, съемка велась с нескольких ракурсов, благодаря которой можно выявить нужные нам факты. В их числе можно отметить автобусы, стоящие на площади, которые привезли людей для участия в акции, площадь, занятая 70-метровым флагом, и масса военнослужащих и другое. Мы снова проведем расследование со ссылкой на факты, приведенные армянами.

Есть приложение mapchecking, подсчитывающее количество людей, проводящих митинг в открытой местности. С помощью этого приложения мы сможем подсчитать число участников митинга.

С учетом всех этих показателей рисуем приблизительную площадь в приложении, после чего при расстановке показателей программа сама показывает количество участников: то есть всего участвовало 21485 человек.

Мы еще не учли 70-метровый флаг, автобусы и людей, стоявших обособленно. Мы доказали, что в действительности на митинге была 21 тысяча человек, а не 40 тысяч, как то утверждали армяне. Несмотря на усердия миллиардер Варданяна, потратившего крупную сумму денег на организацию и перевозку пассажиров из Армении, мобилизацию всех сил и привод членов незаконных воинских формирований, они собрали всего 21 тысячу участников.

К какому заключению мы пришли?

В Карабахе живут не 120 000 человек, как утверждают армяне. Численность армян, проживающих в Ханкенди, не превышает 11-12 тысяч человек. Если сопоставить наши подсчеты по спискам избирателей с числом вернувшихся после войны армян, то можно сказать, что численность армян, проживающих в Карабахе, составляет около 24-26 тысяч человек.

Еще раз повторяем, что даже если в Карабахе проживает не 120 тысяч человек, как утверждают армяне, а миллион человек, требования азербайджанских экоактивистов, НПО и представителей СМИ не имеют к этой цифре никакого отношения. Это исследование проводилось исключительно для разоблачения очередного лживого аргумента армян.