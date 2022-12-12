Посольство России в Лондоне сделало заявление в связи с «недопустимыми высказываниями» главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, обвиняющего Иран в поставках военного оборудования в РФ, передает ТАСС.

«Категорически отвергаем прозвучавшие на днях высказывания министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который вслед за представителями США обвинил Российскую Федерацию и Иран в неких «постыдных» сделках в контексте украинского кризиса. Британской стороне хорошо известно, что инсинуации о военных поставках Ирана в Россию, которые якобы осуществляются в обмен на российскую военно-техническую поддержку, являются целиком надуманными. Россия в отличие от наших западных оппонентов неизменно привержена соблюдению национального законодательства и норм международного права в своем сотрудничестве с третьими странами, — говорится в документе.

В посольстве подчеркнули, что накачка Украины западным оружием «вразрез с основополагающими нормами экспортного контроля» способствует лишь затягиванию боевых действий и увеличению числа жертв среди мирного населения, а ВСУ используют полученную военную технику «для террористических, по сути, ударов по гражданским объектам» на российской территории.