Заместитель главы Европарламента Ева Кайли и еще трое лиц арестованы в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции, связанной с Катаром, сообщает Agence France-Presse (AFP).

В то же время федеральная прокуратура не предоставила имен арестованных, объявив лишь о предварительном заключении под стражу четырех из шести человек, задержанных за последние 48 часов, передает AFP.

Согласно заявлению прокуратуры, в субботу вечером в доме второго депутата Европарламента был проведен обыск.