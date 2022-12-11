Норвегия выделила 100 млн долларов США властям Украины на восстановление энергетической системы страны, заявил Владимир Зеленский.

«Сегодня есть важные новости из Норвегии. Есть новый пакет поддержки от этой страны в объеме $100 млн именно для восстановления нашей энергосистемы», — сказал глава Украины в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, Норвегия оказывает Украине военную, экономическую и политическую поддержку, гуманитарную помощь и содействует покупке газа.