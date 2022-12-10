Глава украинского «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук в нобелевской речи заявила, что рассматривает присуждение Нобелевской премии мира «как признание усилий украинского народа, который мужественно противостоял попыткам разрушить мирное развитие Европы, а также как празднование важности работы, проделываемой правозащитникaми для предотвращения угрозы войны для всего мира».

Она заявила, что на примере России стало очевидно, что «мир, прогресс и права человека неразрывно связаны».

«Государство, убивающее журналистов, сажающее в тюрьмы активистов или разгоняющее мирные демонстрации, представляет угрозу не только для своих граждан. Такое государство представляет угрозу всему региону и миру в целом», — подчеркнула Матвийчук.

Она призвала реформировать международную систему для защиты людей от войн и авторитарных режимов.

«Нам нужны действенные гарантии безопасности и соблюдения прав человека для граждан всех государств, независимо от их участия в военных союзах, военной или экономической мощи. В основе этой новой системы должны лежать права человека», — подчеркнула правозащитница.

Она также указала на необходимость создания международного трибунала и привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина, правителя Беларуси Александра Лукашенко и других лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений.

«Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство закона действительно работает, а правосудие существует, даже если они запаздывают», — добавила Матвийчук.