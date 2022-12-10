Россия просит у Ирана баллистические ракеты для поддержки ударов по критической инфраструктуре Украины.

В британской разведке считают, что поддержка Ираном России возрастет в ближайшие месяцы, отметив, что Иран стал одним из главных «военных покровителей» России.

Взамен Россия, скорее всего, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, которая изменит их отношения в области обороны.

«Россия, скорее всего, израсходовала большую часть своих собственных баллистических ракет малой дальности SS-26 «Искандер», которые несут 500-килограммовую боеголовку на дальность до 500 км», — считают в разведке.

Если России удастся поставить на вооружение большое количество иранских баллистических ракет, она, вероятно, будет использовать их для продолжения и расширения своей кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины, говорится в сводке британской разведке.