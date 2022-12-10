Турецкая армия ликвидировала в Ираке и Сирии 364 террориста в ходе операции «Коготь-меч», начатой 19 ноября.

Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в парламенте при обсуждении бюджета военного ведомства.

Министр назвал операцию «Коготь-меч» самой масштабной за последние годы. По его словам, в результате ударов с воздуха и земли уничтожены места базирования боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), их склады и укрытия.

Операция была начата в ответ на теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября, в результате которого шесть человек погибли и свыше 80 получили ранения.