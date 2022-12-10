ЕС и страны G7 приняли «потолок цен» на российскую нефть. Таким образом, западные страны, которые и так пострадали от высоких цен на энергоресурсы, пытаются контролировать доходы российской экономики, ибо украинская война может лечь тяжелым бременем на западные экономики, что подтверждает ряд экономистов и независимых центров.

«Это решение увеличит волатильность цен на нефтяном рынке, нас ожидают периоды роста и падения биржевых цен на нефть выше привычных для отрасли показателей. Данный рынок вот уже 50 лет – самый огромный, максимально либеральный и преднамеренно нерегулируемый рынок в мире», — сказал Minval.az экономист Станислав Ткаченко.

По его словам, с момента нефтяного кризиса 1973 года, на этом рынке функционирует множество независимых продавцов и покупателей, функционирует ОПЕК (до 2016 года совершенно бесполезный, а ныне постепенно обретающий субъектность), но отсутствуют какие-либо барьеры технического или финансового характера.

«Исключением иногда становятся санкции против отдельных богатых нефтью стран (Ирака, Ирана, Венесуэлы, сейчас – России). Но эти санкции, основанные на запрете или ограничении физических поставок нефти, до недавнего времени были малоэффективными, и при желании их можно было обойти», — сказал он.

Аналитик также добавил, что идея ценового потолка для поставок российской нефти на мировой рынок является инновационной в силу двух причин:

«Во-первых, она переносит «зону конфликта» с досмотров в открытом море перевозящих «вражескую нефть» танкеров в офисы и компьютеры клерков, предоставляющих отрасли страховые, финансовые, логистические и консалтинговые услуги. Такого никогда не было раньше, источником доходов посреднических фирм было предоставление своих услуг, точное и в срок, и ни на какие политические задачи они не покушались. Малопонятно, в какой степени новая форма ведения санкционной экономической войны будет успешнее прежней, фактически выражавшейся в обеспечении морской блокады противника. Во-вторых, идея ценового потолка по своей природе универсальна. В случае успеха ее ждет светлое будущее, поскольку ценовой потолок можно применять не только по отношению к российской нефти, но и к катарскому газу, замбийской меди или урану из Нигера».

По его мнению, беспокоиться о новой угрозе нужно всем нефтедобывающим государствам, защищающим национальные интересы и проводящим по отношению к США и их сателлитам независимую политику.

«Прежде всего, это касается Саудовской Аравии и почти всех других государств Персидского залива, а также Алжира, Венесуэлы, Азербайджана и ряда других стран. Есть вероятность, что на наших глазах тестируется новая форма неоколониализма. Ведь зачем Вашингтону и Брюсселю вести колониальные войны за контроль заморских территорий и подавление населения, если можно по своему желанию устанавливать ценовые потолки на основные сырьевые товары и за бесценок их покупать, пользуясь доминированием доллара США в мировой системе и засильем западных финансовых институтов, обслуживающих глобальную торговую систему?», — задался вопросом он.

Говоря о том, как будет реагировать Россия, эксперт сказал, что Россия в течение многих месяцев готовилась к санкциям против нефтяного сектора своей экономики, поэтому наиболее опасных последствий санкций, связанных с полным прекращением экспортных поставок нефти и нефтепродуктов, избежать удастся.

«На первом этапе России придется вновь повысить дисконт, с которым она продает нефть дружественным и нейтральным по отношению к украинскому конфликту странам. Этот дисконт для нефти российской марки URALS иногда в первой половине 2022 года достигал 30% от биржевых цен смеси BRENT, затем он несколько снизился», — сказал он.

Сейчас дисконт с высокой долей вероятности повысится, и это будут прямые убытки для российских компаний и государственного бюджета, добавил экономист.

«Но опыт весны 2022 года показывает, что в течение нескольких месяцев шок пройдет, будут выстроены новые логистические цепочки, будут заключены контракты с дружественными странами и рынок экспортной российской нефти обретет новое равновесие», — резюмировал эксперт.

Ниджат Гаджиев