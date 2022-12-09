Группа компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за ноябрь месяц текущего года. Он составил 115.7%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе, на протяжении последних 24-х месяцев. Отметим, что индекс не является показателем уровня инфляции.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы в ноябре нынешнего года оказалась на 19.5% выше по сравнению с этим же периодом (ноябрём) прошлого года.

Стоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с ноябрём 2021 года выросла на 21.3%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 20.5%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 7.0%.