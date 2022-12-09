Спикер нижней палаты парламента Казахстана Ерлан Кошанов оценил высказывание посла России в Казахстане Алексея Бородавкина в интервью одному из российских СМИ, опубликованному 2 декабря. Представитель дипломатического ведомства РФ заявил, что в Казахстане все больше «просматриваются националистические тенденции».

«К сожалению, могу констатировать и выразить озабоченность по поводу националистических тенденций — радикальные, подчеркну. Националистические тенденции в Казахстане просматриваются все более и более явственно», — заявил Бородавкин.

По его словам, в случае если властям Казахстана нужна будет помощь в борьбе с «экстремистами» и «националистами», то Россия сможет ее оказать.

«В своей инаугурационной речи президент Токаев сказал следующее: «Провокации, сеющие раздор в обществе, подрывающие единство народа и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться». Я повторяюсь, что с сильным мандатом, который есть у президента теперь, я думаю, эти жесткие меры по пресечению всяких экстремистских и националистических выступлений будут осуществляться. Если нас попросят об этом — мы поможем», – подчеркнул он.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов по просьбе журналистов прокомментировал высказывания российского посла. По его мнению, дипломат не должен был присоединяться к пропагандистским высказываниям некоторых политиков.

«Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина. Некоторые моменты его интервью действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, мы его давно знаем. И он не должен уподобляться пропагандистам и политологам. Это первое. Второе — ксенофобия, она есть и в России, и в других странах, поэтому мы должны совместно работать на пользу наших стран, наших государств, чтобы наши высказывания политиков, политологов, политиков в первую очередь, не наносили вред нашим двусторонним отношениям», — приводит его слова «Форбс».