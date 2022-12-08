Как уже сообщалось в СМИ, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выступил в четверг с заявлением относительно состояния дел вокруг разработки проекта мирного соглашения между его страной и Азербайджаном. Он сообщил, что на столе лежат два варианта мирного договора — один, предложенный Москвой, а второй — Азербайджаном. По его словам, ни из Брюсселя, ни из Вашингтона, ни из какой-либо другой западной столицы никакой иной вариант сторонам не поступал.

Уроженец азербайджанского Ходжавенда также поведал, что его новая родина в эти дни работает над текстом договора, который «шире, чем пять ранее представленных Азербайджаном пунктов», и в скором времени Ереван передаст Баку «отредактированный вариант проекта».

Что именно вздумали чудить в азербайджанском проекте армянские редакторы, мы пока не знаем, но одна неосторожно обронённая Григоряном фраза вызывает настороженность. «На данный момент нет окончательного решения, будет ли вопрос Карабаха решен в рамках данного мирного договора или будет создан дополнительный международный механизм», — сказал он. При этом, желая, видимо, показаться «конструктивным», он пообещал, что его страна «приложит все усилия, чтобы до конца года был заключен мирный договор, однако сложно сказать, удастся ли это сделать».

Что ж, об армянской аддикции к срывам встреч нам известно давно. Чего стоила, хотя бы, заведомо обреченная на провал попытка Еревана затащить в Брюссель маэстро по кукареканию, сумевшего однажды пролезть к переговорному столу в Праге. Но какую цель преследует «утка», выпущенная Григоряном в его последнем заявлении? Проверить нашу реакцию?

Соседи, какой «Карабах»? Какой «дополнительный международный механизм»? Что это за «или»? Вам что, неясно было сказано, что Карабах — это внутренний вопрос Азербайджана, и ни с кем обсуждать судьбу части своей территории и свой суверенитет наше государство не будет. Нынешний статус-кво «на земле» — временный, нахождение российского контингента — тоже временное, административная реинтеграция населенных пунктов, находящихся в зоне временного расположения РМК — это тоже вопрос времени. Если суть редактирования вами предложенного Азербайджаном проекта мирного договора сводится к включению в него пунктов, касающихся Карабахского экономического района (будь то «откладывание» на неопределенное будущее или еще что-то), то это означает срыв. Красные линии, очерченные Азербайджаном, не изменятся. А вот ваше упрямство изменится, как уже было не раз. Но вот только зачем заставлять для этого каждый раз расчехлять «Железный Кулак»!

Армения теряет время, упускает возможности, прибыль течет мимо. Карабаха ей уже не видать! Самоопределению в армянском понимании этого слова не быть никогда. И бессмысленно продолжать искать чёрную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет — статуса не будет! Вопрос закрыт навсегда. Мир будет либо на принципах, предложенных Азербайджаном, либо его не будет вовсе.

Зухраб Дадашов

P.S. Пока верстался номер.

В момент, когда данная статья готовилась к выходу, пришло сообщение о том, что помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал лживым заявление Армена Григоряна относительно «достижения договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе». Он отметил, что суть обсуждений, проведенных секретарем Совета безопасности Армении, искажается в одностороннем порядке.

«Заявления о якобы достигнутом в Вашингтоне соглашении о создании международных механизмов относительно прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, являются лживыми. Обсуждение какого-либо вопроса на переговорах не означает, что по этому вопросу было достигнуто соглашение», — сказал Гаджиев.

«На встрече в Белом доме в Вашингтоне, организованной советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, мы еще раз заявили, что Азербайджан не будет обсуждать вопрос прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахе, с какими-либо международными партнерами, это внутреннее дело нашей страны, регулируемое на основе Конституции и законов Азербайджана, вопрос национального суверенитета, и о создании международного механизма не может быть и речи. Азербайджан не намерен обсуждать этот вопрос ни с Арменией, ни с другими государствами и организациями», — добавил он.

По словам Гаджиева, выступление армянских официальных лиц с подобными заявлениями о суверенных территориях Азербайджана вопреки заявлениям, принятым в Праге и Сочи, расценивается как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана:

«Эти и другие противоречивые заявления и выдвинутые в последнее время армянскими официальными лицами ненужные новые элементы свидетельствуют о намерении армянской стороны умышленно сорвать переговоры по мирному соглашению и создать лишь имитацию переговоров. Мы рекомендуем армянской стороне отказаться от подобной деструктивной политики, продемонстрировать политическую волю для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе и серьезно участвовать в переговорах по мирному договору», — подчеркнул помощник президента Азербайджана.