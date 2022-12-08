Кремль не ведет речи о присоединении новых территорий Украины, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя на брифинге для прессы слова Владимира Путина о том, что значимым результатом «специальной военной операции» стало присоединение новых территорий, представитель Кремля сказал следующее:

«Об этом речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что в ряде новых регионов Российской Федерации есть оккупированные территории, которые предстоит освободить».

По словам Пескова, одной из главных целей «спецоперации» была «защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе». «И в рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот о чем говорил президент», — цитирует его «Медуза».

Песков добавил, что «денацификация» и «демилитаризация» тоже безусловно остаются среди целей «спецоперации».