До 2050 года Азербайджан может войти в список стран с высоким уровнем дохода.

Об этом во время обсуждения документа «Азербайджан: Экономической меморандум по стране» в Университете ADA сказала страновой менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл, передает АПА.

Она отметила, что до периода 2024-2050 гг. в Азербайджане среднегодовой рост ВВП может составить 1,7%: «Это существенно влияет на ВВП, приходящегося на душу населения. В этом случае до 2050 года ВВП на душу населения может достигнуть 10 250 долларов США, и в сравнении с нынешней траекторией роста может сделать среднего азербайджанца богаче на 40%».

Майкл добавила, что главными факторами продолжительного роста являются улучшение продуктивности в неэнергетическом секторе и создание человеческого капитала. Комплекс более утвердительных реформ, ускоряющих структурную трансформацию и уменьшающих неэффективность, может еще больше увеличить продуктивность и средние доходы.