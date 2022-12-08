Война в Украине не должна закончиться победой России. Поэтому Европа продолжит предоставлять помощь Киеву. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции «Инвестиции в европейскую оборону-2022».

При этом Боррель признал, что в Европе многие считают, что нужно прекратить помогать Украине, и тогда война закончится:

«Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины. Мы должны продолжать поддержку Украины…Меньшее, что мы можем сделать, это оказать им военную помощь и тренировочную поддержку».